Assinalando a chegada do Novo Ano Chinês

A Gala da Festa da Primavera de 2023 foi para o ar às 20h de sábado (dia 21), véspera do Ano Novo Chinês (Ano do Coelho).

Tratou-se de um rico e diversificado espectáculo cultural, produzido pelo Grupo de Media da China (CMG, na sigla em inglês). Esta gala é transmitida ao vivo e em directo em plataformas mediáticas do CMG em 68 línguas e em mais de 700 órgãos de comunicação social (televisão, rádio e imprensa) de 170 países e regiões de todo o Mundo.

Tendo como tema “China florescente na nova era e vida bela que se renova a cada dia que passa”, a Gala inclui espetáculos de canto, dança, ópera, diálogo cómico, uma pequena peça teatral, artes marciais, acrobacia e programas infantis.

Com o advento do Ano Novo Chinês, o vídeo de promoção da Gala da Festa da Primavera, produzido pelo Grupo de Media da China (CMG), chegou a mais de 1.600 grandes telas ao redor do mundo, iluminando uma série de pontos de referência. Desta forma, a Gala convida o público de todo o planeta para celebrar o Ano do Coelho.

Pela primeira vez, as imagens são mostradas em 772 telas de cinema em cinco grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova Iorque e a capital Washington. A produção estreia na tela gigante do prédio da Nasdaq, bolsa de ações de tecnologia, na Times Square, e no Empire State Building, ambos em Nova Iorque, e no célebre edifício Place, em Vancouver, no Canadá.

Pelo quarto ano consecutivo, o espectáculo de luz do Ano Novo chinês é realizado no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, no Dubai, e apresentado no aeroporto internacional da capital dos Emirados Árabes pelo terceiro ano consecutivo.

A Praça Mundial em Sidney, na Austrália, o Coliseu, em Roma, o Marco Zero, no Recife (Brasil), o edifício sede do Banco Comercial da Etiópia, o Porto de Victoria, em Hong Kong, e a Torre de Macau, também serão palco desta Gala do Festival da Primavera, convidando moradores e turistas a sentirem o encanto da cultura chinesa.

Durante a festa, o CMG também organizou uma atividade temática no edifício-sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, e fará a transmissão ao vivo no teatro da prefeitura de Moscovo, e ainda na Praça Mandela, na África do Sul.