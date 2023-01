25 de janeiro 2023 às 09:59

Kanye West pode ser impedido de entrar na Austrália por comentários antissemitas

Em entrevista ao jornal Nine News, o ministro da Educação da Austrália, Jason Clare, disse que os comentários polémicos do ‘rapper’ – que estará a planear visitar a família da sua companheira, a arquiteta Bianca Censori, no país – são “horríveis”.