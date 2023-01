Justin Bieber vendeu direitos do seu catálogo musical por 200 milhões de dólares

O cantor Justin Bieber vendeu os direitos do seu catálogo musical à Hipgnosis, por 200 milhões de dólares (cerca de 184 milhões de euros).

A Hipgnosis, empresa britânica especializada na gestão de fundos musicais, soma assim mais um artista a uma lista repleta de ícones da música como Leonard Cohen, Shakira ou os Red Hot Chili Peppers.

Do acordo, mais de 290 músicas publicadas até o final de 2021, fazem parte hits como "Baby", "Sorry" e "Love Yourself", segundo o comunicado da empresa britânica.

O valor de 200 milhões de dólares não foi, no entanto, avançado pela Hipgnosis, mas por vários órgãos de comunicação como a Billboard, a Rolling Stone ou o The Wall Street Journal.