Pedro Porro mais perto do Tottenham

Pedro Porro está cada vez mais perto de rumar à Premier League, o valor do negócio será de 45 milhões de euros que serão pagos em três ou quatro vezes, avança Fabrizio Romano esta quinta-feira .

O jornalista, especialista em mercado de transferências, afirma ainda que o internacional espanhol já disse “sim” aos spurs, e que o acordo entre o Sporting e o Tottenham está cada vez mais perto de se concretizar.

Tottenham tying up the final bits and pieces of Pedro Porro deal — been told payment terms are now the last step as €45m fee could be paid in three or four installments ⚪️🏁 #THFC



Porro has agreed five year deal with Spurs weeks ago — he’s waiting.



Here we go expected soon. pic.twitter.com/maVfhPwzKY