Câmara de Lisboa rejeita proposta de novo hotel por ligações a Isabel dos Santos

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou que não vai avançar com a proposta do novo hotel para a capital, uma vez que Isabel dos Santos está alegadamente ligada ao negócio.

"Retirei a proposta. A proposta não vai à câmara. Não há proposta", afirmou Carlos Moedas.

A declaração veio em resposta à vereadora do PS, Inês Drummond, que já tinha solicitado esclarecimentos sobre o negócio uma vez que se suspeita que a empresária angolana tem ligações com o promotor do projeto, a H33 – Sociedade Imobiliária.

O projeto visa a construção de um hotel com 22 apartamentos de cinco estrelas, num imóvel da Rua Alexandre Herculano, uma perpendicular à Avenida da Liberdade.

Já a 11 de janeiro, Carlos Moedas tinha adiado a votação do projeto exatamente para esclarecer dúvidas quanto ao envolvimento de Isabel dos Santos.

A filha do antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos tem um mandado de captura internacional lançado pela Interpol e os bens arrestados. Isabel dos Santos tem vários processos judiciais por suspeita de crimes de desvio de capitais, associação criminosa e tráfico de influência, fraude qualificada, negócios ilegais e lavagem de dinheiro.