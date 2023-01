O trabalho remoto é uma tendência que aparenta ter vindo para ficar, estando a tornar-se cada vez mais comum, permitindo que as pessoas trabalhem de qualquer lugar do mundo. Como consequência, que as barreiras geográficas não serão, tudo indica, uma barreira para as empresas e os trabalhadores.





O mercado de trabalho, acompanhando a vida quotidiana, será completamente diferente do que é hoje, daqui a 20 anos. A tecnologia está a evoluir a um ritmo aceleradíssimo, trazendo mudanças em quase todos os setores da economia e da vida em geral. Estas mudanças são acompanhadas por novas tendências económicas e sociais, afetando diretamente a maneira como trabalhamos, vivemos e convivemos. Somos hoje a versão 1.0 da simbiose com as máquinas.

No futuro, a automação e a inteligência artificial tornarão posse de muitos dos trabalhos repetitivos obsoletos. Isso significa que os novos empregos criados serão principalmente baseados em habilidades e conhecimentos especializados e, para já, algo avançados para que se sejam automatizados. Além disso, a economia caminhará cada vez mais para a economia do conhecimento, onde as habilidades e a informação são a chave para o sucesso.

O trabalho em equipe e a colaboração estão a tornar-se gradualmente mais importantes para as empresas, pois as pessoas terão de trabalhar juntas para criar soluções inovadoras. O trabalho remoto é uma tendência que aparenta ter vindo para ficar, estando a tornar-se cada vez mais comum, permitindo que as pessoas trabalhem de qualquer lugar do mundo. Como consequência, que as barreiras geográficas não serão, tudo indica, uma barreira para as empresas e os trabalhadores.

No que diz respeito ao dia-a-dia do leitor, as mudanças serão ainda mais profundas. A tecnologia permitirá viver mais confortavelmente, com mais facilidade e comodidade. Os veículos serão autónomos e os transportes públicos mais avançados e eficientes. As cidades serão mais conectadas do que nunca, vindo a ser possível interagir e extrair informação delas, mas melhor navegação e tomada de decisão. Podemos vir a usufruir, por exemplo, da marcação de lugar na ‘fila’ de muitos serviços à distância, saber o número de pessoas num espaço e, qualquer que seja deveras, ter contexto em tempo real do que se passa e onde.

A tecnologia também permitirá que as pessoas trabalhem de forma mais eficiente, podendo como consequência usufruir mais do tempo livre para benefício próprio. A saúde mental e a vida social são vítimas dos hábitos e mudanças globais dos últimos anos, e será em breve tão importante quanto a saúde física. A tecnologia avançada permitirá também desfrutar do desenvolvimento na agropecuária, com alimentos mais saudáveis, na saúde com melhores serviços, bem como um meio ambiente mais limpo e sustentável.

Estamos em cima do virar de uma página. Daqui a duas décadas, tudo será profundamente diferente, e os dias serão (espero) melhores do que são hoje. A tecnologia, usada com responsabilidade, permitirá ao leitor viver melhor, trabalhar de forma mais eficiente e proteger o meio ambiente. No entanto, para tirar o máximo proveito destas mudanças, é importante que desenvolva habilidades, adquira conhecimentos especializados, e cuide não só da sua saúde física, mas também não menos importante, da sua saúde mental.