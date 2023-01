Tiroteio em sinagoga de Jerusalém faz pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas depois de um tiroteio numa sinagoga em Jerusalém, na noite desta sexta-feira.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela Sky News, o atirador foi baleado e abatido pela polícia israelita que estava no local.

Update to the terror attack in Jerusalem: At this stage of the attack, 8 gunshot victims: 5 declared fatalities on scene, 3 victims conveyed to Hadassah Mount Scopus Hospital, Updates to follow