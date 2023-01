Rishi Sunak demite presidente do Partido Conservador

Sunak solicitou, esta semana, uma investigação urgente à questão das declarações fiscais do presidente do Partido Conservador depois deste ter admitido que liquidou impostos não pagos – de vários milhões de dólares – quando esteve no comando do Tesouro do país.





O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, demitiu este domingo o presidente do Partido Conservador, Nadhim Zahawi na sequência de uma “violação grave” do código ministerial no que diz respeito a declarações fiscais.

Assim, numa carta a Nadhim Zahawi, o primeiro-ministro afirmou ter sido forçado a agir depois de no início do seu mandato ter prometido que o seu governo "teria integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis".

Nadhim Zahawi, no entanto, disse ter corrigo o problema logo após o erro detetado ter sido detetado, admitindo que foi "involuntário".