Tom Brady termina a carreira de vez

Tom Brady, o maior nome da história do futebol americano, comunicou ao início da tarde desta quarta-feira, nas redes sociais, que vai-se retirar da NFL, de vez, aos 45 anos.

"Vou retirar-me de vez", afirmou Brady, pouco mais de um ano depois da primeira retirada, mas regressou depois de ver Cristiano Ronaldo marcar um hat-trick pelo Manchester United, em Old Trafford.

"O processo foi muito mediático, da última vez, por isso, quando acordei, esta manhã, assumi que iria, apenas, começar a gravar e comunicar-vos, primeiro. Não será extenso. Só temos direito a uma retirada super emocional, e usei a minha, no ano passado", afirmou.

O sete vezes campeão da Super Bowl também agradeceu à família, amigos e colegas de equipa pelo apoio durante a carreira.

"Muito obrigado a cada um de vós por me apoiarem, à minha família, aos meus amigos, aos meus companheiros de equipa, aos meus adversários”

Terminou com um agradecimento “obrigado por me deixarem viver o meu sonho. Não mudaria nada. Amo-vos".

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Recorde-se que Tom Brady foi casado durante 13 anos com a modelo Gisele Bundchen e, a decisão de continuar a jogar terá sido o principal motivo do fim do casamento.