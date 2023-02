Emmylou Harris - Luxury Liner

1976



por Telmo Marques

Tendo sido sempre um acérrimo fã de música "country", não me desculparia certamente, em deixar de parte este álbum, que além de ter talvez a melhor voz de sempre neste género de música, é constituído igualmente por uma banda de faz corar de inveja pelo menos 99% de todas as outras.

Uma banda que integra Albert Lee, Hank DeVito, Rodney Crowell, Glen D. Hardin, Ricky Scaggs, Mickey Raphael, coadjuvados com a voz de um anjo como Emmylou, criam aqui toda uma atmosfera sonora única, e que, na minha modesta opinião, nunca mais conseguiriam replicar.



O álbum abre com a canção que dá origem ao título, uma canção com uma vertigem sonora tanto frenética como arrepiante, principalmente para um tema country, escrita pelo seu ex-companheiro, precocemente falecido, Gram Parsons.

A forma como a guitarra de Albert Lee e o pedal steel de Hank DeVito fornecem a camada musical necessária para a voz da Sra. Harris sobressair, é de facto um feito muito bem trabalhado pelo seu produtor, Brian Ahern.



O segundo tema é a versão definitiva de uma das mais conhecidas canções de Townes Van Zandt, e porque não afirmá-lo, a minha canção preferida de todo o álbum, novamente aqui com um arranjo fabuloso. É um dos poucos casos, em que a versão se sobrepõe ao original, ficando quase como a versão definitiva desta música.

Livin' on the road my friend

Was gonna keep you free and clean

Now you wear skin like iron

And your breath's as hard as kerosene

You weren't your mama's only boy

But her favorite one it seems

She began to cry when you said goodbye

And sank into your dreams



Pancho was a bandit, boys

His horse was fast as polished steel

Wore his gun outside his pants

For all the honest world to feel

Well, Pancho met his match you know

On the deserts down in Mexico

And nobody heard his dyin' words

Ah but that's the way it goes



All the Federales say

Could of had him any day

Only let him any day

Hang around

Out of kindness I suppose



Lefty, he can't sing the blues

All night long like he used to

The dust that Pancho bit down south

Ended up in Lefty's mouth

The day they laid poor Pancho low

Lefty split for Ohio

Where he got the bread to gop

There ain't nobody knows



Well, the poets tell how Pancho fell

And Lefty's livin' in a cheap hotel

The dessert's quiet and Cleveland's cold

So the story end's, we're told

Pancho needs your prayer's it's true

But save a few for Lefty too

He just did what he had to do

And now he's growin' old

A few gray Federales say

Could have had him any day

Only let him go so long

Out of kindness I suppose



Todo o álbum encontra-se carregado de pequenas joias, como o terceiro tema, "Making Believe", cantado aqui com uma ternura e envolvência que, nem mesmo o coração mais duro, deixará de sentir uma certa comoção!



"You Never Can Tell (C'est La Vie) é uma versão da música de Chuck Berry, entronizada para todo o sempre pela cena de dança entre John Travolta e Uma Thurman, no filme Pulp Fiction, de Quentin Tarantino.

Não sendo de todo o melhor tema do álbum, também não envergonha de forma nenhuma o seu autor, criando uma atmosfera "rootsy", em que sobressai o violino de Ricky Scaggs, o pedal steel de Hank DeVito e a inimitável guitarra de Albert Lee.



Não tendo sido um álbum que adquiri cedo. pois apenas me rendi à maravilhosa voz de Emmylou Harris já nos finais dos '90s, este álbum merece quanto a mim, o epíteto de obra prima, por todas as razões já previamente mencionadas, bem como porventura, algumas que o leitor irá encontrar, ao aprofundar ainda mais toda a essência deste álbum.



Abraço e até para a semana