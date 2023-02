Ministério Público pede prisão preventiva para adeptos do Benfica detidos em megaoperação

O Ministério Público pediu prisão preventiva para os adeptos do Benfica detidos, esta quarta-feira, na sequência da megaoperação operação da PSP relacionada com violência no desporto.

Os 13 membros da claque No Name Boys continuam a ser ouvidos, esta sexta-feira. Estes detidos estão associados a crimes mais graves que os dos adeptos do Sporting, que ficaram em liberdade, sujeitos apenas a termo de identidade e residência.

Sublinhe-se que na origem da megaperação, que resultou na detença de trinta pessoas, está um de agressão sexual, que terá ocorrido no Estádio da Luz no ano passado.