MAI diz que todas as responsabilidades no incêndio na Mouraria "serão apuradas"

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse, esta segunda-feira, que a investigação em curso sobre o incêndio na Mouraria, que provocou dois mortos e mais de uma dezena de feridos, vai permitir apurar "todas as responsabilidades".

"Vamos aguardar pelo decurso das investigações que estão a ser desenvolvidas pela Polícia Judiciária, porque naturalmente todas as responsabilidades serão apuradas no quadro da investigação que está em curso", afirmou o governante em Coimbra, lamentando os dois óbitos e as condições em que as pessoas ali viviam.

De acordo com a Proteção Civil Municipal, a vistoria para avaliar as condições de segurança e habitabilidade do prédio da Mouraria, em Lisboa, terá lugar esta segunda-feira à tarde.