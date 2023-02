Ben Affleck surge apático ao lado de Jennifer Lopez nos Grammys

Ao longo da noite da entrega dos Grammys, o ator Ben Affleck foi fotografado ao lado da cantora e sua companheira, Jennifer Lopez.

Porém, com uma cara de quem não tinha interesse no que se estava a passar em palco, ao contrário da artista, sempre muito divertida. Na internet, as piadas depressa se multiplicaram. O momento que mais se tornou viral foi captado quando Affleck surge sem qualquer expressão enquanto ouve Stevie Wonder a cantar ‘Higher Ground’.

“O Ben Affleck preferia estar em qualquer outro lado do que na primeira fila dos Grammys a ver o Stevie Wonder arrasar ‘Higher Ground’”, escreveu um utilizador no Twitter.

“Ben Affleck, pestaneja se estiveres bem”, brinca outro.

“Porque é que o Ben Affleck parece sempre que está a 10 minutos de começar a chorar durante uma pausa muito necessária para um cigarro?”, interroga outro internauta.

"Por pior que seja o dia estás a ter, prometo que não estás tão infeliz quanto o Ben Affleck nos Grammys agora!”, respondeu outro utilizador da rede social.