'Morangos com Açúcar' de volta com mais duas temporadas

Os 'Morangos Com Açúcar' – a série que marcou várias gerações de portugueses – vai voltar às televisões.

"A TVI e a Prime Video trazem de volta à televisão 'Morangos com Açúcar', uma série que marcou várias gerações em Portugal. O acordo entre a Media Capital e a Prime Video, assinado esta segunda-feira, contempla a produção e distribuição das duas temporadas do reboot de Morangos com Açúcar", disse a TVI, em comunicado.

A estação de Queluz de Baixo revelou ainda que dos novos episódios vão fazer parte "atores das temporadas anteriores bem como novos talentos", sendo que alguns dos quais serão escolhidos "através da realização de um casting aberto".

"À semelhança do que aconteceu no passado, 'Morangos com Açúcar' representa uma oportunidade para descobrir e lançar novos nomes no universo da ficção", diz ainda a nota.