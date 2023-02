Governo está a "acompanhar de perto" situação de estudantes portugueses em Erasmus na Turquia

O Governo português garantiu, esta terça-feira, estar a “acompanhar de perto” a situação dos portugueses na Turquia, estando em contacto com seis jovens que se encontram em Erasmus no país e que, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, estão em segurança.

“A Embaixada de Portugal em Ancara tem identificados os portugueses que estão na região e encontra-se a estabelecer paradeiros, realizando todas as diligências possíveis, num contexto em que as comunicações e a energia elétrica em algumas zonas ainda estão inoperacionais”, lê-se na nota do ministério, liderado por João Gomes Cravinho.

A embaixada “tem estado em contacto com um grupo de seis jovens portugueses que se encontravam em Erasmus +, acompanhados por duas professoras, confirmando que estão em segurança e procurando agora uma via segura para a sua saída do país”, acrescenta o Governo.

Para contactos em caso de emergência, foram reforçados os canais de comunicação, tendo a Embaixada de Portugal em Ancara disponibilizado um número de telemóvel +90 532 605 13 57 e criado um grupo no WhatsApp.