Bayern Munique não pagou pelo empréstimo de João Cancelo

João Cancelo saiu do Manchester City para o Bayern Munique, por empréstimo até ao final da época, com cláusula de opção de compra, mas sabe-se agora que o clube inglês não cobrou qualquer taxa de empréstimo aos alemães.

A informação foi revelada esta quarta-feira por Hasan Salihamidzic, diretor desportivo dos bávaros."Contratámos Cancelo por empréstimo de forma gratuita", disse Salihamidzic, citado pela imprensa alemã.

Porém, segundo revela Fabrizio Romano, jornalista e especialista no mercado de transferências, o Bayern ficou com uma opção de compra no valor de 70 milhões de euros.

FC Bayern have not paid any loan fee for João Cancelo. No money invested to sign him on loan in January, there’s just €70m buy option clause not mandatory for June. 🚨🔴🇵🇹 #Cancelo



“We signed Cancelo without any loan fee due to the network”, Salihamidzic tells @cfbayern. pic.twitter.com/y4UmF5UlaS