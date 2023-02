Rick faz entregas de comida e decidiu começar a partilhar o seu dia-a-dia nas redes sociais. Tornou-se viral no Instagram e TikTok e hoje é uma das páginas que dão que falar no mundo digital. Mudou-se recentemente de Lisboa para o Porto, onde vai continuar a partilhar as aventuras de um ‘motoboy’.





São cada vez mais os fenómenos gerados pelas redes sociais. Sejam perfis dedicados ao humor, beleza, carros, desporto, ou mais focados nas rotinas familiares, há cada vez mais jovens - e graúdos - que se tornam conhecidos do público através dos conteúdos digitais que criam para partilhar nos respetivos perfis de Instagram ou TikTok. São seguidos por milhares ou até milhões de pessoas e são exemplos vivos de como as plataformas digitais podem transformar-se num cantinho de oportunidades sem fim.

Nomes como o do senegalês Khaby Lame - que se tornou o jovem mais popular do TikTok em 2022, ultrapassando à data os 140 milhões de seguidores -, o brasileiro Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, que recentemente anunciou o fim da sua carreira, ou Charli D’Amelio, a influencer norte-americana são casos de sucesso no digital. Mas e em Portugal? Quer perfis vão chamando mais atenção? E conquistando cada vez mais seguidores e, consequentemente, mais notoriedade das marcas e empresas. Rick é o perfil eleito da semana.

Rick, o motoboy

Pode ser encontrado no Instagram através do nome @rickliveira e apresenta-se na sua biografia como o «motoboy mais conhecido de Portugal». Rick é um dos milhares de motards que carrega a vistosa mochila verde e faz entregas de comida - ficou bem conhecido na capital portuguesa e recentemente decidiu mudar-se para o Porto, onde continua a sua aventura de ‘motoboy’. Os vídeos que carrega na sua página oficial do Instagram, em que é seguido por 400 mil seguidores - número semelhante que apresenta também na sua conta do TikTok - relatam basicamente o seu dia-a-dia de estafeta da Uber. Os seus vlogs diários têm ainda como imagem de marca uma das suas frase mais célebres: «Bora trabalhar, que a vida de imigrante não é fácil». Os vídeos partilhados apresentam em cerca de três minutos o seu dia-a-dia, partilhando também encontros com os fãs que o vão reconhecendo quando está a apanhar os pedidos nas várias zonas comerciais. Além de divulgar os gastos em gasolina ao longo do mês, partilhando os valores de cada depósito, que normalmente enche de dois em dois dias, mostra ainda os ossos do ofício, como, por exemplo, os lances de escadas que tem que subir várias vezes ao dia nos prédios que não têm elevador. Mas como tudo também tem o seu lado bom, Rick não esquece de partilhar os «lanches» que também vai ganhando de brinde, leia-se, as refeições que acaba por conquistar caso passe o tempo estipulado pela plataforma sem o cliente receber o pedido (10 minutos).

De Santa Catarina, no Brasil, para Portugal, Rick tornou-se viral com os vídeos protagonizados em Lisboa, mas promete novos capítulos no Porto, uma vez que se mudou para a Invicta no passado dia 19 de janeiro. E sempre acompanhado pela bandeira do seu país, que costuma pendurar na mochila.

Apesar dos poucos dias na nova cidade, Rick já observou: «A diferença entre Lisboa e Porto é muito grande!».