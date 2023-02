Atropelou intencionalmente e circulou com mulher no capô por 90 metros

A vítima foi socorrida no local e depois transferida para um hospital para realizar mais exames.





A Polícia Local de Palma acusou um homem, de 58 anos, de atropelar intencionalmente, de carro, uma mulher e, depois, conduzir com a vítima em cima do capô, durante 90 metros.

Segundo as autoridades, citadas pela Europa Press, o caso ocorreu por volta das 9h30 do dia 2 de fevereiro, na rua Pare Ignasi Fiol, em Palma, Espanha.

A investigação concluiu que o homem andou com a mulher no capô por quase 100 metros e que esta, ao cair no chão, sofreu vários ferimentos.

A vítima foi socorrida no local e depois transferida para um hospital para realizar mais exames.