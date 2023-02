Homem agredido durante jogo de futsal na Maia

Um homem de 38 anos ficou ferido depois de ter sido agredido com murros e pontapés por quatro homens, na bancada do pavilhão municipal da Maia, durante um jogo de futsal, no passado domingo.

A agressão ocorreu enquanto decorria a segunda parte do jogo entre o Maia Futsal e o Leixões, avança o Correio da Manhã.

A vítima terá apresentado queixa na PSP, indicando que tinha sido agredida na segunda parte do jogo por suspeitos que supunha serem adeptos do Leixões.

O homem sofreu vários ferimentos e recebeu cuidados médicos no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

O clube da casa venceu por 7-3.