Cabeça de mulher encontrada em parque de Paris um dia após descoberta de outras partes de um corpo

Um dia após a descoberta de partes de corpo humano no parque Buttes-Chaumont, em Paris, foram encontrados, esta terça-feira, mais restos mortais, incluindo a cabeça de uma mulher.

A descoberta foi feita pelas autoridades que estavam a realizar buscas no parque com a ajuda de cães.

A imprensa francesa fala em várias partes do corpo, enfiadas em sacos de lixo espalhados em diferentes locais do parque da capital francesa.

Os restos mortais estão a ser analisados para identificar a vítima e a data da morte, tendo em conta o estado de decomposição das partes do corpo o crime não terá sido cometido há muito tempo.

Sublinhe-se que os primeiros restos mortais, a zona pélvica da mulher – cortada abaixo do peito até aos joelhos - foram encontrados, por funcionários do parque, numa zona restrita aos visitantes. No entanto, a cabeça da mulher estava numa área mais acessível.