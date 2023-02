Quando o TikTok é palco do amor

Depois do Dia dos Namorados, damos a conhecer cinco casais que têm feito furor na rede social. O conteúdo partilhado varia, mas o segredo do sucesso é comum: duas pessoas, um só perfil.





‘Explorerssaurus’: os viajantes

assaram cinco anos desde que Raquel Janeiro e Miguel Mimoso decidiram mudar de vida. O casal apostou no desconhecido largando os trabalhos que tinham - Raquel era explicadora num centro de estudos e barmaid em discotecas e Miguel business manager numa empresa de construção civil - para se dedicar àquelas que eram e são as suas verdadeiras paixões, tanto a viagem como a fotografia. No Instagram, começaram a documentar a sua relação à distância, já que Raquel estava a fazer Erasmus em Valência. Uma vez por mês, encontravam-se numa «cidade aleatória», tiravam fotografias e publicavam na rede social. Depressa se transformaram nos Explorerssaurus, começando a ser procurados por marcas que lhes pagam, ainda hoje, para criarem conteúdos. O casal que partilha fotografias e vídeos em paisagens de perder a respiração, já passou por mais de 30 países, coleciona 1,3 milhões de seguidores no Instagram e 887,7 mil no TikTok.

‘Nicocapone’, amar com humor

Há vários anos – o seu canal no YouTube foi criado em 2016 – que Daniela Pinto (portuguesa) e Nicolas Scuderi (italiano) partilham nas redes sociais bocadinhos do seu quotidiano. Transformando-se em ‘Nicocapone’, o casal começou por partilhar vídeos sobre dois imigrantes a viver na Suíça. Dani, como é conhecida, falava meio francês, meio português, criando uma caricatura das mulheres portuguesas. Nico, por sua vez, reagia às brincadeiras. Mais tarde e atingindo um alcance maior, o casal começou a dedicar-se, principalmente, às pranks que fazem os seguidores rir às gargalhadas. No Instagram, contam com 10 milhões de seguidores. Já no TikTok, contam com 26,4 milhões.

Um amor entre mundos

Clément (francês) e Eloise (brasileira) conheceram-se através das redes sociais. Conversaram durante 7 meses em inglês e com ajuda do tradutor, até Clément decidir viajar até ao Brasil. 2 meses depois surgiu o pedido de casamento e, 3 meses depois, casaram-se. O casal vive atualmente na cidade de Saint Germain, em França, e juntos, partilham vídeos no Youtube, Instagram e TikTok, mostrando a vida de um casal culturalmente diferente. Clément é apaixonado pela afro de Eloise. Está constantemente a defender que ela se mantenha exatamente como é e sofre quando esta muda alguma coisa que se afaste das suas raízes. O casal conta com 595 mil seguidores no Instagram e 968,4 mil no TikTok.

Discutir com música

Com Jordan e Mel, um casal de brasileiro, aprendemos que nem todas as discussões precisam de ser más. O casal, nas suas redes sociais, publica vídeos onde substitui as discussões por músicas. Ou seja, os dois pegam nos instrumentais de canções famosas e alteram a letra para dizerem o que precisam um ao outro... com humor. Depois deles, muitos outros casais começaram a adotar a brincadeira, tanto no Brasil como em Portugal. Reúnem 12,1 milhões de seguidores no TikTok,

Quando a diferença não interessa

No TikTok são conhecidos como os ‘Squirmyandgrubs’, mas os seus nomes são Shane e Hannah. O casal namora há mais de quatro anos (casaram-se em setembro de 2020) e, depois de começarem a partilhar vídeos do seu quotidiano nas redes sociais, perceberam que as pessoas adoravam assistir a este «amor peculiar». Shane tem uma doença de perda muscular grave e usa uma cadeira de rodas. Hannah ajuda-o em tudo, já que o mesmo não tem qualquer mobilidade. Porém, a deficiência do marido não é entrave para nada. Nas suas redes o casal mostra como, apesar de existir uma doença, pode reinar o bom humor.