Galtier defende Neymar depois de ir ao póquer e comer fast food

Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, defendeu Neymar, esta sexta-feira, por causa das críticas que o brasileiro tem sido alvo por ter ido a um torneio de póquer e a um restaurante de fastfood cerca de 24 horas após a derrota frente ao Bayern Munique na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa, Galtier confessou que conversou com o jogador

"Falei com o Neymar e disse-lhe o que pensava. Neymar tem o direito, nos dias de folga e recuperação, de fazer o que bem entende… Ele é um apaixonado pelo póquer e tem o direito de jogar", explicou o técnico, citado pela RMC Sport.

"O que eu achei daquela fotografia (num restaurante fast food) que foi partilhada fica entre mim e ele, mas tenho a certeza de que não há qualquer confusão com essa fotografia e as afirmações do Kylian [Mbappé]", sublinhou o treinador do PSG.

Recorde-se que logo depois do jogo, Mbappé garantiu que o PSG tinha condições para fazer a remontada em Munique e, pediu aos colegas para "comerem e dormirem bem".