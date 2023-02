FC Porto questiona arbitragem de Vítor Ferreira e compara ao Benfica

O FC Porto venceu o Rio Ave por 1-0 no sábado, mas apesar da vitória, os dragões recorreram à newsletter Dragões Diário, este domingo, para criticar o árbitro Vítor Ferreira, a quem os azuis e brancos acusam de ter tido um comportamento diferente com Luís Gonçalves comparado a Roger Schmidt.

"A noite também ficou marcada por algumas singularidades no desempenho da equipa de arbitragem. Entre os minutos 67 e 97 não foi assinalada uma única falta a favor do FC Porto, apesar de terem sido várias as ocasiões em que isso devia ter acontecido", lê-se no comunicado.

"Pelo meio registou-se a expulsão do administrador Luís Gonçalves por Vítor Ferreira, um árbitro que ainda recentemente ficou mudo e quedo quando foi confrontado de dedo em riste pelo treinador do Benfica. São critérios", acrescentou a mesma nota.

O Rio Ave reclamou também criticou a arbitragem, num lance da primeira parte, em que Boateng queixa-se de falta de Pepe na grande área, apesar de ter sido assinalada falta ofensiva.