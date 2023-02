Rebel Wilson está noiva

Rebel Wilson e Ramona Agruma estão noivas. A estrela de "A Escolha Perfeita" partilhou a notícia através de algumas fotografias do seu noivado no Instagram.

Rebel deu a Ramona um anel de noivado durante uma viagem à Disneylândia.

A atriz partilhou também os momentos que antecederam o pedido de casamento nas histórias da rede social, incluindo uma foto das duas a comer churros no parque e uma foto dela a sorrir para a caixa do anel alguns dias antes do noivado.

Rebel oficializou a relação com Ramona em junho do ano passado. Na altura, partilhou uma foto com a legenda: "Achei que estava à procura um príncipe da Disney ... mas talvez o que eu realmente precisasse todo este tempo fosse uma princesa da Disney".

A estrela de "A Escolha Perfeita" anunciou em novembro que havia dado as boas-vindas à filha Royce Lillian por barriga de aluguer.

Desde a chegada do pequena, tanto Ramona quanto Rebel abriram-se mais sobre como é ter Royce nas suas vidas.

"Tu começas a pensar em outra pessoa em vez de em ti mesma", disse Ramona no The Morning Show . "As prioridades mudam, quando pensas, 'Oh, eu gostaria de fazer uma massagem ou algo assim'. Tipo, não, eu só quero passar um tempo com ela e estar em casa."