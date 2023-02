Dia Internacional da Língua Materna assinalado no Porto com Prémios para a Interculturalidade

21 de fevereiro é o Dia Internacional da Língua Materna. No Porto, a data vai ser assinalada pelo Espaço T e a Comunidade do Bangladesh da invicta, com a atribuição dos Prémios Interculturalidade 2022.





Na terça-feira, dia 21 de fevereiro, assinala-se o Dia Internacional da Língua Materna e o Espaço T – Associação para o Apoio à Integração Social, juntamente com a Comunidade do Bangladesh do Porto (CBP), comemora a efeméride com a iniciativa “Prémios Interculturalidade 2022”, a 4ª edição do evento que, este ano, decorre no Batalha Centro de Cinema.

O Espaço t – Associação para o Apoio à Integração Social, tem nos últimos anos, vindo a dedicar-se à interculturalidade e à diversidade cultural, trabalhando com imigrantes nacionais de países terceiros e residentes em Portugal, que através da Arte, dão a conhecer as suas tradições e costumes, de forma a que possam “estar melhor integrados em Portugal”.

Deste trabalho, lê-se num comunicado, surgiu a relação com a Comunidade do Bangladesh do Porto, que se dedica à promoção de uma maior inclusão, desta comunidade na cidade do Porto.

Nesta data, a associações pretendem assim celebrar a língua materna do Bangladesh, o Bengali, e simultaneamente “prestar um tributo aos mártires assassinados, em Daca em 1952, quando se manifestavam de forma pacífica pela defesa da sua língua”.

“Quisemos ir mais longe, e transformar esta noite de agradecimento e de celebração, com a atribuição da 4º. edição do ‘Prémio Interculturalidade 2022’, que pretende distinguir as personalidades/entidades que em Portugal mais tem feito, para a promoção e defesa dos valores dos Direitos Humanos e da Diversidade Cultural”, explica o comunicado.

Segundo o Presidente do Espaço t, Jorge Oliveira, citado no comunicado, para o Espaço t esta é uma data “muito especial”: “Gostamos muito de a assinalar, por um lado para celebrarmos a Língua Materna, e o esforço histórico na preservação da identidade de um povo, e por outro, para que ainda que simbolicamente, agradecermos aqueles/as que mais se destacam na promoção de uma cidadania mais plena e empática”.

Já para Shah Alam Kazol, Presidente da Comunidade do Bangladesh, “para a Comunidade do Bangladesh do Porto, é de extrema importância que a comunidade se junte para celebrar esta data, e que esta data não seja esquecida”.

“Pois lembra-nos, a importância da luta pela defesa da Língua Bangla que sendo rejeitada pelo Governo Paquistanês juntamente com o Urdu, levou a que estudantes do Paquistão oriental se manifestassem contra esta decisão que levou à morte muitos dos que a defendiam”, explicou sublinhando que “é por isso muito relevante que celebremos este dia, que também distingue as personalidades na área da Interculturalidade”.

São oito os premiados na interculturalidade, sendo eles: Dulce Salzedas na categoria Jornalismo; Tamila Holub na categoria Desporto; Clara Sarmento, do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico do Porto (ISCAP-P. PORTO), na categoria Ensino e Formação; Ana Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, na categoria Ajuda Humanitária; Dino D’Santiago na categoria Sociedade Civil; Câmara Municipal da Trofa na categoria Cidade Intercultural 2022; Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, na categoria Políticas Públicas; Povo ucraniano na categoria Mérito Intercultural.

Na cerimónia pública estarão presentes a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a Cônsul da Ucrânia em Portugal, Alina Ponomarenko, entre muitos outros, bem como os outros premiados e convidados da Comunidade do Bangladesh em Portugal, imigrantes de várias nacionalidades e líderes associativos.