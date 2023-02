Sete pessoas assassinadas no Brasil devido a jogo de snooker

Sete pessoas morreram, na terça-feira, depois de serem atingidas a tiro por dois homens num bar na cidade de Sinop, no estado brasileiro do Mato Grosso.

As autoridades brasileiras avançam que, seis pessoas, entre as quais uma menina de 12 anos, morreram no local. A sétima vítima, um homem, morreu no hospital na noite de terça-feira.

A Polícia Militar explica que o crime ocorreu por um motivo fútil, os homens não aceitaram ter perdido dois jogos de snooker.

Segundo aquela autoridade, a dupla estava a jogar a dinheiro, perdeu e voltou ao estabelecimento com mais dinheiro para tentar a sorte novamente, mas acabou por perder .

As vítimas terão feito piadas com os resultados do jogo e, isso terá levado ao homicídio.

Nas imagens captadas pelas câmaras de videovigilância, divulgadas nas redes sociais, vê-se um dos homens a ordenar a um grupo de pessoas sentadas no estabelecimento, que se aproximem da parede com uma arma. Depois, aparece o segundo homem e começa a disparar com uma espingarda.

A criança de 12 anos ainda tentou correr para fora do estabelecimento, acompanhada de outro homem, mas ambos acabaram atingidos com tiros nas costas.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foram identificados como os autores do crime e continuam em fuga.