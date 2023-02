Mulher baleada na cabeça em Nova Iorque

Uma mulher, de 41 anos, foi esta quarta-feira baleada na cabeça, num edifício de habitação social, em Harlem, no estado norte-americano de Nova Iorque, tendo ficado gravemente ferida.

A vítima foi atingida de manhã, quando se encontrava no sexto andar do edifício, disseram as autoridades à imprensa local. Foi, depois, transportada para o hospital de Harlem, onde se encontra internada.

O agressor terá fugido a pé e está a ser procurado pelas autoridades.