Seduzir é a arte de cativar e influenciar outras pessoas por meio da atração. É uma habilidade extremamente importante para a humanidade, pois permite-nos conectar com outras pessoas, fazer negócios, inspirar, e muito mais.

Não me refiro ao contacto físico, nem a situações constrangedoras. Refiro-me sim à capacidade para adicionarmos às opções dos nossos “ouvintes” aquela que melhor nos serve, sem que para isso tenhamos que interferir com o livre arbítrio dos outros. Por esse motivo é que lhe chamei arte, a mesma razão pela qual a sua compreensão e prática podem levá-lo a facilitar a sua vida. Seduzir é cativar, facilitar e aproximar.

Podemos dizer que a sedução é como uma cola, pois une as pessoas e ajuda a criar ligações mais profundas, sejam elas profissionais ou pessoais. Quando bem aplicada, de forma discreta e ética, pode ser a diferença entre sermos nós ou não a vender um serviço, a receber um aumento ou mesmo a liderar um coletivo.

Nas palavras do famoso psiquiatra Sigmund Freud, «sexo e o poder estão intimamente ligados». Isso significa que a sedução, é uma linha aberta de sugestão que pode ser usada para alcançar muitos objetivos, uma vez que nos permite ter acesso a ideias, informações e outras formas de poder. Na minha opinião, é crucial ter consciência que sedução pode e é usada para fins puramente utilitaristas, na medida em que o primeiro e único motivo da ação é conduzir o leitor ao fim pretendido pelo interlocutor.

Contudo, aquilo que defendo, é a sedução como consequência das relações interpessoais e comunicações já existentes. Parece-me haver uma diferença significativa entre um qualquer indivíduo seduzir outro porque esse pode ajudá-lo a chegar à meta pretendida; e ser mais sedutor numa relação interpessoal que se gerou naturalmente. Para além disso, sedução como ferramenta de primeira interação pode não ser, provavelmente, muito ético, e será seguramente efémero.

Enquanto forma de estreitamento de relações, é a forma mais rápida de fortalecimento e fluidez da comunicação. Julgo estarmos presente uma forma de desbloquear um canal de reconhecimento e aceitação mútua. Quando a sedução faz parte das relações, os participantes expõem-se a nu, intelectualmente, perante terceiros. Seduzir é, por esse motivo, cativar através do que extraordinário cada ser é na medida dos seus sonhos e competências.

Em suma, a sedução é uma habilidade extremamente importante para os seres humanos. É um meio de conquistar o poder, conectar com outras pessoas e criar ligações mais profundas. Portanto, é importante que observemos os jogos de sedução que ocorrem, pois isso ajuda-nos a proteger-nos e a desenvolver as nossas vidas. Existe um oceano de potencial na extração natural do que de melhor cada relação estreita e sedutora o leitor tem o privilégio de ter. Seduzir é arte de transformar.