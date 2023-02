Justiça para os animais

por Roberto Cavaleiro

O programa de limpeza completa foi conduzido por funcionários do conselho que percorreram os souks e as ruas da cidade para atrair cães e gatos vadios com comida envenenada ou para dispara contra eles dardos venenosos. Eles foram então levados, vivos ou mortos, por carrinhos de lixo para serem despejados em aterros sanitários onde os sobreviventes morreram de fome. Um exercício semelhante foi realizado anteriormente no Qatar, onde a FIFA também fechou os olhos para os maus-tratos aos trabalhadores imigrantes que eram considerados “animais de carga”.

Mas o Oriente, com os seus costumes habituais de comer o que o Ocidente chama de “animais de estimação” e usar as suas peles como roupas, não tem o monopólio do terrorismo em relação aos animais que muitas vezes se supõe. Os seus maus-tratos são historicamente a maior mancha nas nossas chamadas civilizações onde quer que estejam localizadas e atualmente não mostram sinais de redução.

A guerra tem sido o maior motivador de tal crueldade. Durante e após o cerco de Paris em 1871, cães, cavalos e burros foram abatidos para fornecer carne para as massas. Assim também eram os animais habitantes do Zoológico e os pratos foram adicionados aos cardápios dos restaurantes da moda (como o ensopado de zebra e o elefante assado), provavelmente, por um desejo de demonstrar a versatilidade da culinária francesa do que para aplacar a fome.

Mas essa destruição de animais de estimação se torna insignificante quando se lembra do terrível massacre que ocorreu na Grã-Bretanha no início da Segunda Guerra Mundial. Em resposta a uma diretriz equivocada do governo, pelo menos um milhão de animais domésticos foram massacrados em estações de abate veterinárias na crença equivocada de que seriam um fardo para uma nação em guerra por causa do consumo de vitais. Notoriamente, o Battersea Home for Dogs and Cats conseguiu salvar e cuidar de mais de 100.000 animais durante os anos de guerra e foi responsável pela compra de campos em Enfield onde as carcaças dos infelizmente abatidos poderiam ser enterradas.

E assim continua globalmente. Portugal não é exceção. As sociedades de resgate de animais são capazes de relatar casos horríveis de maus-tratos, muitas vezes deliberadamente maliciosos, nos quais eles foram capazes de intervir, mas provavelmente são uma minoria porque a maioria dos atos de violência e crueldade ocorre clandestinamente.

Por esta razão, é oportuno aplaudir e apoiar os esforços determinados do partido político PAN (Pessoas, Animais e Natureza) e organizações de direitos dos animais para reformar o código civil que se encontra momentaneamente em hiato. Nova legislação é necessária para evitar as muitas brechas que foram encontradas nas tentativas anteriores de proteger os direitos das criaturas de qualquer espécie, mas particularmente no caso de “animais de estimação”.

Um passo positivo seria a introdução de um sistema de licenciamento pelo qual os proprietários em potencial seriam obrigados a passar por um teste simples para mostrar que estão familiarizados com aspetos de assistência médica e responsabilidade pública. Outra seria exigir que cada animal seja examinado anualmente por um veterinário para garantir que as vacinas estejam em ordem e detetar quaisquer sinais de problemas de saúde, fome e outros maus-tratos.

Os poderes de administração e fiscalização foram recentemente transferidos para as CCDR (Comissões de Coordenação Regional) enquanto o ICNF (Instituto de Conservação da Natureza) continua a ser responsável pelas “políticas animais”. Ambas as entidades têm processos burocráticos lentos. O que é desejável é que as conceituadas associações de salvamento de animais e o PAN fiquem habilitados a tratar de assuntos a nível local sujeitos à assistência da GNR ou da PSP. Juntos, eles podem exercer o cuidado amoroso que é merecido pelos nossos amigos de quatro patas.

23 de fevereiro de 2023