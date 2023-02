Endesa. Lucro dispara 77% para 2541 milhões de euros

De acordo com a elétrica, este valor permitirá propor a distribuição de um dividendo bruto de 1,585 euros por ação, 6% acima do previsto.





A Endesa registou um lucro líquido ordinário de 2.398 milhões de euros, 26% superior ao de 2021, "graças principalmente ao bom desempenho do negócio do gás e ao elevado nível de funcionamento das centrais de ciclo combinado". Já o lucro líquido consolidado ascendeu a 2.541 milhões de euros, mais 77%.

De acordo com a elétrica, este valor permitirá propor a distribuição de um dividendo bruto de 1,585 euros por ação, 6% acima do previsto.

O investimento realizado no ano atingiu um máximo histórico de 2.343 milhões, mais 8% do que no ano anterior. 76% deste investimento está alinhado com a taxonomia da UE. E acredita que, em 2023, será possível "bater novamente o seu recorde, investindo mais 20%".

A contribuição fiscal da Endesa do ano ascendeu a 3.843 milhões de euros. "Espanha representa 85% deste valor e a empresa continua a ser um dos cinco maiores contribuintes fiscais do país".

O lucro bruto de exploração (EBITDA), em termos comparáveis, foi de 5.327 milhões, o que representa uma melhoria de 25% apesar do desempenho mais fraco do negócio comercial, da redução da margem das energias renováveis e do impacto negativo das medidas regulatórias no negócio da distribuição.

Durante o ano, a Endesa acrescentou 908 megawatts de nova capacidade renovável, alcançando os 9.300 megawatts. Incluindo o nuclear, a Endesa tem agora 71% da sua capacidade instalada peninsular livre de emissões de CO2. Em 2022, 73% da produção peninsular era também isenta de emissões.

Dos 4.400MW de nova potência renovável prevista para ser parte integrante do plano estratégico 2023-2025, 1.400MW já estão em execução.

No final do ano, a Endesa ganhou a adjudicação definitiva do primeiro concurso de transição justa em Espanha, o de Andorra (Teruel), que se juntam ao sucesso naquele que foi também o primeiro concurso de transição justa de Portugal, no Pego (Abrantes).