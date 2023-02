Rita Lee internada em hospital no Brasil

Em 2021, cantora foi diagnosticada com cancro do pulmão





A cantora brasileira Rita Lee foi internada na quinta-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil.

De acordo com a Globo, o estado de saúde da cantora é considerado frágil e os médicos acharam adequado mantê-la sob observação.

O músico Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, pediu, numa publicação feita na rede social Instagram, privacidade, não adiantando detalhes sobre o estado de saúde da cantora.

"Como qualquer pessoa que passou ou passa por tratamento oncológico, internamentos para exames podem ser necessários", escreveu na nota.

"A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", concluiu o músico.

Recorde-se que, em 2021, a cantora foi diagnosticada com um cancro do pulmão e, em abril do ano passado, disse estar curada mas ciente de que o tratamento exige prudência.