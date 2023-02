Arsenal deu grande resposta

O campeonato inglês continua a ser uma montanha russa de emoções. Três dias depois de ter perdido a liderança, o Arsenal recuperou o primeiro lugar e o Manchester City voltou a atrasar-se, tudo isto aconteceu já em tempo extra. Os gunners estiveram a perder por duas vezes, mas a equipa de Londres deu tudo por tudo e virou o resultado no período de descontos, vencendo (2-4) o Aston Villa. Ao invés, o City esteve a ganhar com um grande golo de Bernardo Silva, mas permitiu ao Nottingham Forest empatar (1-1) a três minutos do fim, e ficou com o Manchester United à vista. Situação bem diferente em Itália, com o Nápoles a acelerar para o título na Serie A. A regularidade da Roma coloca a equipa de José Mourinho num surpreendente terceiro lugar. Paulo Sousa estreou-se como treinador da Salernitana e perdeu (0-2) com a Lazio.

Em Espanha, o Barcelona continua a vencer jogos e a liderar o campeonato. Este fim de semana há o dérbi de Madrid que pode favorecer os catalães. No campeonato francês, Messi salvou o PSG de um comprometedor empate frente ao Lille, de Paulo Fonseca, nos descontos, mas a crise e os conflitos são cada vez mais evidentes em Paris, e na próxima jornada há um escaldante Marselha-PSG...