Gastança como meta

Com dois meses de Governo, constata-se a ausência de um projeto de gestão económica para o crescimento, o emprego e a melhoria da renda. O Presidente se limita a criticar os juros altos, a independência do Banco Central, dizer que os ricos não gostaram de sua eleição, mostrar solidariedade a países bolivarianos em crise e que já devem muito ao Brasil.

Lula não percebeu que sua lua de mel não resistiu a cem dias. Para alguns setores do centro, das classes médias, o apoio a Lula foi apenas pela rejeição a Bolsonaro e a seu estilo de se comportar. O desejo de ter mais orçamento para gastar não tem explicação que se some ao crescimento. E a hostilidade ao capital não parece ser atrativo para investidores.

Enfim, é a velha fórmula latino-americana da demagogia, que empobrece o povo e enriquece os governantes. As projeções para o terceiro trimestre não são animadoras.

VARIEDADES

• Safra este ano vai chegar a 300 milhões de toneladas de grãos. No limite dos portos, que precisam de investimentos e melhores acessos rodoviários e ferroviários.

• Cresce o número de arrependidos com tatuagens e o Governo começa a fiscalizar procedimentos de retirada diante de inúmeros casos de queimaduras provocadas pelo mau uso de instrumentos a laser.

• A energia solar, em habitações, empresas e nos parques, chega a 11% da oferta de energia elétrica.

• O Governo Lula adotou a linguagem neutra em seus comunicados. Já a Suprema Corte proibiu os Estados de impedirem o uso dos termos neutros. O Acordo Ortográfico é ignorado. Inacreditável!

• No delírio da demagogia que tomou conta do Brasil, os deputados do Rio aprovaram projeto que faz o governo local construir hospitais veterinários com atendimento 24 horas, para animais domésticos.

• O brasileiro anda abandonando o tradicional arroz com feijão como prato diário. O feijão perdeu a metade do consumo nos últimos 15 anos. O quilo é comercializado por equivalentes dois euros.

• A Volkswagen deu férias coletivas de 15 dias em três de suas quatro fábricas no país por falta de peças, especialmente semicondutores.

• José Sócrates escreve na revista semanal Senhor, de tendência de esquerda, no projeto para ter a cidadania brasileira, segundo se comenta.

• O futebol no Rio já com as torcidas presentes. A média por jogos é de quarenta mil pagantes. O último jogo do Flamengo teve mais de sessenta mil. Aliás o rubor-negro tem a torcida mais presente, seguido do Fluminense e do Vasco.

• O presidente da Academia Brasileira e colunista do Grupo Globo, Merval Pereira registra em artigo no jornal do fenómeno da sra. Janja da Silva, que declarou ter Evita Perón como referência. Na viagem aos EUA apareceu nas fotos de Lula com Biden.

• O obsessivo revanchismo contra o Presidente Bolsonaro chegou a ponto de quebrar o sigilo do registro de sua vacinação. Os riscos do ex-Presidente ser preso ao regressar ao Brasil são enormes.

• Victor Sobral inaugurou seu quarto restaurante em São Paulo.

• A AZUL anunciou seu voo direto, seis dias da semana, de Campinas para Paris.

Rio de Janeiro, fevereiro de 2023