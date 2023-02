Incêndio em prédio de Braga faz seis desalojados

Seis pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio que deflagrou este sábado num prédio em Ferreiros, concelho de Amares, em Braga, tendo ainda feito um ferido.

Em declarações à agência Lusa, fonte do comandante dos Bombeiros Voluntários de Amares adiantou que o alerta para o fogo – que começou no primeiro andar – foi dado às 13h50. O incêndio acabou sendo extinto pelas 16h10, tendo um bombeiro sido ferido com “um corte numa mão”.

"Há seis pessoas desalojadas que vão ser acolhidas por familiares. As causas do fogo estão ainda por determinar", disse ainda a mesma fonte.

No local estiveram 28 operacionais apoiados por 11 viaturas.