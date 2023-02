Justiça brasileira manda libertar 137 detidos por ataque em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu libertar, entre segunda e esta terça-feira, 137 pessoas acusadas de participar no ataque de 8 de janeiro em Brasília.

A CNN Brasil avança que todos ficarão com pulseira eletrónica, proibidos de usar redes sociais, falar com outros arguidos do processo, e terão ainda de entregar os seus passaportes, que serão cancelados para não haver perigo de fuga.

Moraes exigiu ainda apresentações semanais na comarca das cidades onde residem.

Fontes revelaram ao canal que o ministro tomou a decisão de libertar os detidos que tiveram comportamentos menos graves.

Os suspeitos estão agora autorizados a sair da prisão e regressar às suas cidades de origem, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Rio Grande do Sul e Ceará.