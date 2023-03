Obstetra do bebé sem rosto fica proibido de exercer qualquer ato médico

O obstetra que acompanhou a gravidez da mãe do bebé que nasceu com malformações graves, em Setúbal em 2019, fica, a partir desta quarta-feira, proibido de exercer "qualquer ato profissional", anunciou a Ordem dos Médicos.

Artur Carvalho está "proibido definitivamente de praticar qualquer ato profissional médico a partir do dia 1 de março de 2023, por deliberação do Conselho Superior datada de 29 de novembro de 2022, que procedeu à execução da referida sanção", lê-se no edital divulgado pela Ordem dos Médicos.

"O Dr. Artur Fernando Silvério de Carvalho, com a cédula profissional n.° 18691, foi punido com a sanção disciplinar de expulsão por acórdão proferido pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul a 23 de novembro de 2021", acrescenta aquela entidade.