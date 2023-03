Encontrado corpo de bebé durante buscas por recém-nascido no Reino Unido

Mais de 200 operacionais participaram nas buscas pelo bebé. Já esta quarta-feira, as autoridades britânicas assumiram que o bebé poderia ter “sofrido ferimentos graves”.





Foram encontrados, na tarde desta terça-feira, os restos mortais de um bebé em Brighton, em Inglaterra, durante as buscas pelo filho de Constance Marten, uma mulher que esteve sete semanas em fuga com o namorado.

A imprensa britânica, que cita o detetive Lewis Basford, da Polícia Metropolitana, a identidade do corpo ainda não foi confirmada.

“Este é um resultado que eu e os muitos agentes que fizeram parte das buscas esperávamos que não acontecesse”, disse o detetive.

“Reconheço o impacto que esta notícia terá nas pessoas que têm acompanhado a história de perto e posso assegurar-lhes que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para estabelecer o que aconteceu”, garantiu.

O casal foi localizado na noite de segunda-feira, depois de ser visto por um civil na zona de Brighton, e foi detido por suspeitas de negligência infantil e homicídio por negligência após a criança não ser encontrada.

Mais de 200 operacionais participaram nas buscas pelo bebé. Já esta quarta-feira, as autoridades britânicas assumiram que o bebé poderia ter “sofrido ferimentos graves”.

O casal foi dado como desaparecido a 5 de janeiro depois de o seu carro ter sido encontrado queimado numa estrada, na zona de Bolton. A polícia acredita que o par terá passado este período a dormir na rua, com recurso a uma tenda azul, mudando de localização com frequência, para fugir das autoridades e evitando as câmaras de segurança.

Os dois conheceram-se em 2016. Quando Marten ficou grávida, em setembro de 2022, começou a mudar de casa várias vezes. Na altura do seu desaparecimento, a polícia disse haver "evidências" de que "Constance deu à luz recentemente e nem ela nem o bebé foram avaliados por profissionais médicos".