Homem encontrado morto no rio Arade

Um homem de 72 anos morreu, na quarta-feira, depois de a viatura onde seguia ter caído à água no rio Arade, junto à rampa do cais do Calhau, na Mexilhoeira da Carregação, em Lagoa.

De acordo com um comunicado divulgado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), foram ativados para o local, pelas 21h10, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão.

A vítima, lê-se na mesma nota, "encontrava-se na água, já sem vida, tendo sido retirada para terra pela equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Portimão".

O óbito acabou por ser declarado no local pelo Delegado de Saúde, tendo o corpo sido transportado pelos Bombeiros Voluntários de Lagoa para o Instituto de Medicina Legal de Portimão, após as perícias da Polícia Judiciária.

A viatura foi removida água com o apoio de uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Portimão, e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado, para prestar apoio aos familiares, tendo o Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomado conta da ocorrência.