Mourinho pode estar de saída da Roma

José Mourinho vive dias difíceis em Itália, tem um jogo de castigo, devido ao cartão vermelho que viu no jogo com a Cremonese e a imprensa escreve que o treinador da AS Roma pode estar de saída do clube no verão.

Mourinho tem contrato com o clube italiano até junho de 2024, mas o jornal Gazzetta dello Sport avança que o técnico pode sair caso a AS Roma não consiga atingir um lugar de acesso à Liga dos Campeões na próxima época.

O clube da capital ocupa a quinta posição na Serie A , a um ponto da rival Lazio, que ocupa o quarto lugar, o último que dá o acesso à Champions. O campeonato é liderado pelo Nápoles.