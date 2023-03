Joe Biden e Olaf Scholz elogiam-se mutuamente por ajudas à Ucrânia

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, estiveram esta sexta-feira reunidos em Washington, tendo trocado elogios entre si na sequência dos trabalhados para apoiar a Ucrânia na sequência da invasão russa.

“Intensificou e forneceu apoio militar crítico e, sabe, eu diria que, além do apoio militar, o apoio moral que deu aos ucranianos foi profundo. E impulsionou mudanças históricas 'em casa', com o aumento nos gastos com Defesa e diversificação das fontes de energia. Sei que não foi fácil, foi muito difícil”, disse o líder norte-americano a Scholz, de acordo com a imprensa internacional.

Por sua vez, Olaf Scholz argumentou que “este é um ano muito, muito importante por causa da ameaça muito perigosa à paz que vem da invasão russa da Ucrânia".

"É também muito importante agir juntos, que nos organizemos em sincronia e que tornemos viável poder dar o apoio necessário à Ucrânia durante todo este tempo”, disse ainda o responsável alemão.