4 de março 2023 às 17:04

Mais de 100 bombeiros combatem incêndio em Castro Daire

No local estão bombeiros de Farejinhas, Castro Daire, Tondela, Cabanas de Viriato, Canas de Senhorim, Nelas, Carregal do Sal, S. Pedro do Sul, Lamego e Sátão.