Pedidos de retorno ao Brasil por imigrantes em Portugal bateu recorde em 2022

O chefe de missão da Organização Internacional das Migrações (OIM) em Lisboa anunciou, esta sexta-feira, que o pedido de apoio ao retorno voluntário das imigrantes em Portugal bateu recorde em 2022, com mais de 1000 inscritos. A maioria são brasileiros.

"Os números dão um recorde de inscritos no programa [ÁRVoRE, de apoio ao retorno voluntário e reintegração de imigrantes no país de origem]. Tivemos 1.051 inscritos em 2022, e do total de retornados falamos de 394 pessoas", disse Vasco Malta, em declarações à agência Lusa, acrescentando que, no que toca ao Brasil, “houve 913 inscrições, que também é um recorde bastante significativo, e retornaram para o Brasil 350" no mesmo ano.

"Aquilo que eu destacaria também em 2022 (...) é o número de casos vulneráveis, isto é, estamos a falar de um número muito significativo de pessoas que nos chegaram em 2022, na última linha, situações de sem abrigo, de violência doméstica, de tráfico de seres humanos", acrescentou.

O responsável explica que, por um lado, os brasileiros são a maior comunidade imigrante em Portugal, recorrendo e conhecendo melhor o programa, podendo isso justificar o aumento de inscritos. Por outro lado, também pode significar que "há de facto um conjunto de fatores" – como o desemprego ou dificuldade de acesso a habitação, que podem ter ajudado ao aumento do número de pedidos.

Vasco Malta disse ainda que há, em 2022, "um número anormal de situações de vulnerabilidade extrema, que sempre aconteceram ao longo dos anos, mas nunca nestes registos tão elevados".