O amanhã da Igreja Católica!

Depois da Comissão Independente ter apresentado o seu chocante relatório de mais de 4815 crianças vítimas de abuso por parte de membros da Igreja Católica, agora vê-se par a par com a inércia, falta de ação e uma reação de falta de respeito por parte da mesma. A igreja toma agora uma posição de não se posicionar para lado nenhum, a não ser talvez para se defender a si mesma. Sobre medidas concretas a abusadores, D. José Ornelas lembra que a lista de padres suspeitos da comissão independente de Pedro Strecht foi entregue às dioceses. «É uma lista de nomes. Sem outra caracterização. Torna-se difícil a investigação. Exige redobrados esforços». Primeiro «tem que se saber quem são os padres depois logo se verá se são afastados da Igreja». E acrescentou: «Nós não estamos no fim de um processo. Esta reunião de hoje com a comissão independente foi limitada no tempo. Recebemos e dialogámos com a comissão independente».

Lembrou que esta não foi uma comissão de investigação mas de estudo. «É preciso outros elementos que não estão nesta lista». Estes dados «não foram de investigação criminal mas de estudo». Citando o Expresso.

Ora, afinal, segundo o bispo Ornelas isto afinal foi tudo uma investigação de «estudo», qual investigação criminal, qual quê, qual apoio para as vítimas. Elas afinal foram mesmo ter com esta comissão para desabafar passados anos e anos, para nada acontecer e os padres abusadores continuarem no ativo. Qual responsabilização? Qual pena? Qual indemnização? Qual apoio psicológico? Quais anos de cadeia? Se a pedofilia existir na Igreja católica será que não é crime? A pedofilia só é considerada se for em outros setores da sociedade! Jamais poderá atingir a Igreja. Eu já não me considero chocada. Apenas completamente solidária com as vítimas. E espero que o Governo e a Justiça tomem medidas.

Já não estamos no século dezanove. Segundo o Expresso: «Para Carla Ferreira, ‘não ficou claro’ por parte da Igreja se vai haver uma continuidade da comissão independente e como esta ‘tolerância zero se operacionaliza’, uma vez que simultaneamente a CEP diz que só se afastam clérigos denunciados se o relato for credível’».

«Para a APAV, a palavra das vítimas costuma ser ela própria auto explicativa», disse, considerando importante um esclarecimento sobre esta questão do afastamento dos padres.

Tal como disse, não estou chocada, apenas e como já disse depois do ontem, viria sempre o amanhã. Um chocante e desassossegado amanhã!