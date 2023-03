António Grilo é novo presidente da ANI

António Grilo é um dos académicos com maior número de projectos e publicações nas áreas de inovação, empreendedorismo tecnológico, sistemas de informação, modelos de decisão e gestão estratégica.





A Agência Nacional de Inovação (ANI) já tem novo presidente de administração. O anúncio foi feito dia 7, mas António Grilo afirma agora que “é com sentido de missão que aceitei o estimulante desafio” e sublinha que “a inovação é feita por pessoas e, por isso, sou otimista sobre a capacidade de transformação da nossa economia e sociedade: temos em Portugal e pelo mundo excelentes investigadores na Ciência e Tecnologia, e empresários, empreendedores e gestores com a capacidade e a criatividade para ter sucesso internacional. Precisamos de mais e melhor colaboração entre todos para acelerar a inspiração, ignição e disseminação na Inovação em Portugal”.

Na rede social Linkedin, o professor catedrático de engenharia industrial e Gestão da Nova School of Science and Technology (UNL, Monte da Caparica) revela que terá Alexandra Vilela e Sílvia Garcia na comissão executiva da ANI. Como administradores não-executivos, António Grilo conta com o apoio de Luís Guerreiro e Madalena Alves.

António Grilo é um dos académicos com maior número de projectos e publicações nas áreas de inovação, empreendedorismo tecnológico, sistemas de informação, modelos de decisão e gestão estratégica. Doutorado pela Universidade de Salford (1998), é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. Substitui Joana Mendonça que se demitiu, alegadamente, por falta de condições na ANI para exercer o seu mandato.