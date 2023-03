Urgência pediátrica do São Francisco Xavier encerra às 22:00 e não às 21:00 como comunicado

O Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO) esclareceu esta terça-feira que a urgência pediátrica do Hospital São Francisco Xavier encerra às 22:00 e não às 21:00, como tinha sido comunicado, garantindo que é o horário que pratica há mais de 20 anos, avança a Lusa.

O esclarecimento surge um dia depois de a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde ter informado que, a partir de 1 de abril, os serviços de urgência de Pediatria dos hospitais S. Francisco Xavier (Lisboa), Beatriz Ângelo (Loures) e do Centro Hospitalar do Oeste passariam a encerrar entre as 21:00 e as 9h00, devido à estratégia de reorganização das urgências de Pediatria na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Serviço de Urgência Pediátrica continuará com o mesmo horário que pratica há 20 anos, ou seja, atendimento diário entre as 9h00 e as 22h00 e, o centro hospitalar revela em comunicado que a sua experiência diz que este horário permite que “um número significativo de utentes possa regressar a casa dos seus trabalhos e ainda ter tempo de, caso seja necessário, recorrer com as crianças” a este serviço.

A falta de assistentes hospitalares de Medicina Interna afeta o Serviço de Urgência Geral.

Relativamente à demissão em bloco dos chefes de equipa de urgência de Medicina Interna do Hospital São Francisco Xavier, anunciada numa carta enviada na segunda-feira ao Conselho de Administração, o CHLO adianta que prosseguem as reuniões para encontrar as “melhores soluções”.