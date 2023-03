O discurso de Lula no 25 de Abril

Sabendo que os deputados dos partidos de Direita iriam abandonar a sala, Lula preparou um discurso exclusivo para os deputados de Esquerda.

«Camaradas, é uma honra estar a celebrar o 25 de Abril neste país irmão que é quase tão corrupto e miserável como o meu querido Brasil. Porque, e digo-o emocionado, o vosso regime democrático está cada vez mais parecido com o meu. Felizmente, não vos deixastes corromper pelas influências europeias, pela separação entre os três poderes, pela imprensa livre, enfim, por essas frescuras todas. Nós, Portugal e Brasil, temos orgulho em sermos umas repúblicas das bananas. Temos conseguido afugentar para longe dos nossos países essa classe média que não gosta do Estado e esses jovens bem preparados que teimam em enriquecer, e temos criado cada vez mais pobres e dependentes que não têm outro remédio senão votar em nós. É essa gente que recebe subsídios ou trabalha para o Estado que nos garante a vitória nas eleições. No Brasil era assim no tempo dos coronéis e o método continua a ser muito eficaz. Dantes davam-lhes feijão, carne seca e cachaça, e agora é mais ou menos a mesma coisa. No fundo, é a Casa Grande e a Senzala. Ou o meu Triplex e as favelas.

Quanto aos ricos, vejo que também têm seguido a política correcta. Xingámos os ricos, dizemos que lhes vamos aumentar os impostos, e blá, blá, blá, mas depois fazemos o arranjinho: damos-lhes contratos e eles dão-nos dinheiro. Muito dinheiro, que a vida não está fácil e nós gostamos de coisas boas. É um bom negócio para ambas as partes: eles ficam mais ricos e nós também. E vão perdoar-me a imodéstia, mas eu, no Brasil, consegui negócios com os ricos numa escala que vocês, aqui, ainda nem sequer sonham. Mas estou cá para vos ensinar. É preciso aperfeiçoar o trambique, sonhar alto, e conhecer os melhores offshores.

Dito isto, enfrentamos um grande problema que temos de solucionar: a Justiça. Como sabem, tive alguns problemas com a justiça brasileira e parece que a vossa justiça também anda a investigar alguns negócios que fiz com o saudoso José. Ora isto tem de acabar. Um governante, um homem honesto, um pai de família, não pode ser incomodado por um juiz qualquer, como esse cafajeste do Moro que quase me mandava para o Carandiru. Portanto, temos de cooperar nos assuntos da Justiça para criarmos leis que nos protejam e para limparmos os tribunais dos juízes que nos perseguem. Olhem para a Venezuela e para Cuba. Lá, nessas duas grandes democracias, a Justiça funciona como deve ser. Pode-se fazer tudo, até tráfico de droga, que a Justiça continuará com os olhos fechados. Lá, a Justiça só abre os olhos para prender os opositores e os jornalistas, e assim é que deve ser.

E já que estou a falar de países modelo, cuja democracia popular todos admiramos, não posso deixar de abordar a questão da Rússia e do meu amigo Putin. Neste assunto, meus camaradas mais à esquerda, estamos em plena sintonia. Mas, infelizmente, os meus camaradas do governo português estão a alinhar com a propaganda da NATO. A Rússia foi vítima de uma conspiração americana e europeia. Logicamente, teve de se defender do nazismo ucraniano. É por isso incompreensível que o governo socialista português não apoie a democracia russa e ainda por cima forneça armas aos nazis ucranianos. Eu, com muito orgulho, resisti às pressões americanas e recusei-me a enviar tanques para a Ucrânia. Mas gostaria muito de os emprestar ao Putin para dar cacete neles. Enfim, revejam a vossa posição. Façam como a China e o resto do mundo civilizado: somos a favor da paz, desde que a Rússia ganhe.

Também não me revejo nessas vossas leis a favor dos veados e das sapatonas. Pensam que estão no Carnaval do Rio? Eu dantes achava isso uma doença e ainda não estou totalmente convencido do contrário. Veado é veado, né? Cabra macho só monta mulher. E a mulher portuguesa já não tem tanto bigode como dantes. Não se compara à brasileira, mas dá pro gasto. Homem a montar homem, só se for o Bolsonaro.

Para terminar, faço os seguintes pedidos. Não deixem entrar em Portugal o Bolsonaro e vigiem a comunidade de emigrantes brasileiros porque esses traidores já votaram uma vez nele e não são de confiança. E vejam lá se dão o tal jeitinho na Justiça para que as acusações contra o José acabem em pizza. Ele tem de ser o Presidente desta vossa linda república das bananas. Nós dois juntos a governar outra vez, e nem imaginam o forró que vai ser.

Bom pessoal, e agora vamos às cachaças que fiquei cheio de sede».