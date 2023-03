B.B. King - Live at the Regal

1965



Produzido por Johnny Pate



por Telmo Marques

Gravado ao vivo no Regal Theatre de Chicago a 21 de novembro de 1964 e lançado no mercado em 1965 , rapidamente se tornou no farol para muitos dos álbuns ao vivo, quer de blues ou não.



Acompanhado por uma excelente banda, King demonstra aqui toda a sua versatilidade, quer como cantor, quer como guitarrista, e acima de tudo, como performer.

O seu "vibrato" na guitarra torna-se aqui icónico, sendo quanto a mim, (e poderei estar a ser injusto), o único guitarrista que apenas com o simples toque numa nota, descortina-se instantaneamente quem é.



Além de BB King e da sua exímia banda, há que referir um outro elemento fundamental ao sucesso deste álbum, que é a audiência.

A forma extasiante como respondem aos solos e à voz do mestre, tornam-na como se fizessem mesmo parte integral da banda.



Apenas numa audiência de Chicago, que sentem os blues como ninguém, este álbum poderia ter sido gravado.



Não é à toa que guitarristas como Jeff Beck, Eric Clapton ou Mark Knopfler, citam este mesmo álbum como o Santo Graal dos blues.



Apesar de conter apenas dois temas originais de King, o que não é de estranhar, pois nunca foi um prolífico escritor de canções, mas sim um excelso intérprete, o apogeu do álbum dá-se quanto a mim, relativamente cedo, ao quarto tema, com a música "How Blue Can You Get", um original de Jane Feather, mas que King transforma aqui como seu, continuando a ser um "staple" até à sua morte em 2015, com quase 90 anos.



"I've been downhearted baby

Ever since the day we met

I said I've been downhearted baby

Ever since the day we met

Our love is nothing but the blues, woman

Baby, how blue can you get?

You're evil when I'm with you

And you are jealous when we're apart

Yes, I said you're evil

You're so evil when I'm with you, baby

And you are jealous when we're apart

How blue can you get, baby?

The answer's is right here in my heart

I gave you a brand-new Ford

You said I want a Cadillac

I bought you a ten dollar dinner

You said thanks for the snack

I let you live in my penthouse

You said it was just a shack

I gave you seven children

And now you want to give them back

Yes, I've been downhearted baby

Ever since the day we met

I said our love is nothing but the blues

Baby, how blue can you get?"



Sendo desde um mísero imberbe, assinante de tudo o que era revista e jornal de música, descobri este álbum no limiar do advento do LP para o CD, tendo comprado a versão em cd, algo que até hoje me arrependo, pois em vinil, seria certamente uma atmosfera sonora totalmente diferente, quiçá, para melhor.



Recomendo este álbum a todo e qualquer fã de blues, como igualmente o recomendo a todo e qualquer fã de música.



Apaguem as luzes, abram um bom bourbon ou uma aguardente velha, e deliciem-se com mais uma obra prima, do mestre dos Blues, Mr. B.B. King.



Até para a próxima semana