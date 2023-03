Apreendida embarcação e detidos quatro homens em ação de combate ao narcotráfico em Portimão

Depois da abordagem, concluiu-se que se tratava de uma embarcação marítimo-turística que terá sido furtada no início deste mês, no porto de Portimão.





A Autoridade Marítima Nacional, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea desenvolveram, na madrugada desta sexta-feira, uma operação conjunta de combate ao narcotráfico em águas internacionais, a Sul de Portugal, que culminou na “apreensão de uma embarcação de alta velocidade com 67 jerricans de combustível no seu interior, bem como na detenção de quatro homens, com idades compreendidas entre os 30 e 40 anos, por suspeitas de tráfico de estupefacientes”, revelaram as autoridades.

Durante esta ação conjunta, por volta das 03h30, registaram-se movimentos suspeitos vindos de uma embarcação de alta velocidade, com quatro tripulantes a bordo, que se encontrava em águas internacionais, suspeitando-se de ser utilizada no narcotráfico.

Depois da abordagem, concluiu-se que se tratava de uma embarcação marítimo-turística que terá sido furtada no início deste mês, no porto de Portimão.

A embarcação foi apreendida, assim como um total de 67 jerricans de combustível e foram ainda detidos os quatro tripulantes que seguiam a bordo, três homens de nacionalidade marroquina e um de dupla nacionalidade (espanhola e marroquina).

A embarcação foi levada para o porto de Portimão, bem como os quatro homens suspeitos, para se realizarem as devidas diligências de investigação.