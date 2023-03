Um incêndio levou a que o Hospital Trofa Saúde, em Vila Nova de Famalicão, fosse esta sexta-feira evacuado.

Fonte do Comando Sub-Regional do Ave de Emergência e Proteção Civil disse, em declarações à agência Lusa, que o fogo deflagrou numa viatura na garagem do prédio.

A decisão de evacuar o espaço partiu do próprio hospital e não houve quaisquer feridos.

O alerta foi dado pelas 15h48.