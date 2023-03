Um homem com cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira depois de ter sido atropelado por um automóvel em Sobrado, no concelho de Valongo.

De acordo com fonte dos bombeiros locais à agência Lusa, o acidente ocorreu pelas 13h37, na Rua São João de Sobrado, numa "via normalmente com muito trânsito".

A vítima foi atropelada por um veículo de passageiros e o corpo vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.